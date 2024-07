Entenda cirurgia feita em mineira "com a pior dor do mundo"

Carolina Arruda, mineira que tem neuralgia do trigêmeo, doença que causa a "pior dor do mundo", passou por uma cirurgia neste sábado (27/7) para implantar eletrodos que vão amenizar os sintomas da doença.

Ao Correio, o neurocirurgião Tiago da Silva Freitas, que faz parte da equipe que fez o procedimento, informou que a cirurgia correu bem. O objetivo dos eletrodos é estimular o nervo e impedir a transmissão da dor ao cérebro. "A função dos eletrodos é tentar regular o nervo trigêmeo, que está com a sua função alterada, através de estímulos eletromagnéticos que farão a regulagem dos impulsos elétricos anormais que o nervo está emitindo (isso é o efeito de neuromodulação).

Tiago explicou que o procedimento é minimamente invasivo, onde os eletrodos são colocados através de agulhas.

Segundo o especialista, o caso de Carolina é complexo, pois a paciente apresenta sintomas de neuralgia trigeminal e uma dor neuropática associada, por conta de inúmeras manipulações feitas anteriormente, especialmente pelo uso de fenol.

A recuperação é feita em regime de enfermaria. O médico informa que os próximos passos são avaliar a resposta de Carolina após a cirurgia. "O procedimento cirúrgico foi realizado dentro do programado. Os eletrodos foram colocados nos alvos, sem intercorrências. Agora vamos realizar a programação e aguardar a resposta clínica da paciente", explica Tiago da Silva Freitas.

Vaquinha para eutanásia

Carolina chegou a criar uma vaquinha on-line em 1º de julho para passar por uma eutanásia em outro país. Em 15 dias, ela arrecadou quase 90% da meta de R$ 150 mil, chegando a R$ 133.832,64. O valor estipulado serve para arcar com os gastos do procedimento.

No início do mês, a mineira decidiu passar por uma nova etapa. Ela foi internada em 8 de julho para dar início a um tratamento na Santa Casa de Alfenas, no Sul de Minas. Depois de tomar diversos medicamentos para ficar anestesiada, o próximo passo seria o implante neuroestimulador na medula espinhal no Gânglio de Gasser, que dá origem ao nervo trigêmeo na face.