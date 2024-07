Bebê encontrado em banheiro de UPA de SP foi deixado por uma adolescente

O recém-nascido encontrado no banheiro de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em São Bernardo do Campo, São Paulo, no último domingo (21/7), foi deixado no local por uma adolescente — que não teve a idade divulgada. Em depoimento à Polícia Civil, a jovem disse que encontrou a criança em uma zona de mata e apenas teve a intenção de ajudar o bebê.

Após analisar as câmeras de segurança da UPA, a polícia identificou que a menina chegou ao local em um carro de aplicativo, com o bebê no colo. Ela entrou na unidade por volta das 15h49 e saiu do local sem a criança por volta das 15h56. A jovem alegou que não é a mãe do bebê. No entanto, passará por exame para verificar se passou por gravidez ou parto recentemente.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil informou que a menina compareceu à 6ª DP nesta sexta-feira (26/7), acompanhada por um responsável. Aos agentes, a menina relatou que saiu de casa no dia 21 para entregar um currículo para a mãe de uma amiga, outra adolescente que também esteve na delegacia e prestou depoimento.

Segundo a jovem, durante o trajeto até a casa da amiga, ela passou por uma área de mata, de onde ouviu choros que pareciam ser de uma criança. Ao seguir os sons, ela disse que encontrou o bebê sem roupas, enrolado em tecidos sujos de terra e sangue. Em seguida, levou a criança para casa para envolvê-la com roupas limpas. Na sequência, chamou um carro por aplicativo e se dirigiu à UPA, onde deixou a criança.

Questionada sobre o motivo de não ter chamado as autoridades, avisado os pais sobre o bebê ou entregue a criança a um funcionário da Unidade de Pronto-Atendimento, a menina alegou que ficou nervosa e com “medo de ser presa”.

Abandono de incapaz

O bebê foi encontrado no banheiro da UPA no último domingo (21/7), passou por exames e foi constatada a idade de cerca de 39 semanas e cinco dias. Ele foi encaminhado para o Hospital da Mulher, onde permanece sob cuidados médicos, de acordo com a Prefeitura de São Bernardo.

No boletim de ocorrência, a funcionária da limpeza que encontrou a criança disse que ele estava enrolado em três fronhas de travesseiro e um moletom vermelho, dentro do banheiro da unidade. Ela chamou outros funcionários da UPA, que encontraram um bilhete com a criança que dizia: “Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o leve ao médico".

De acordo com a Polícia Civil, o caso continua sendo investigado como abandono de incapaz.