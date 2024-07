Motorista de Porsche atropela e mata motociclista após briga

O estado de saúde do condutor do Porsche não foi informado. Ele prestará depoimento nesta manhã, como informou o G1 - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Após uma briga de trânsito, um motorista de um Porsche persegue e atropela motociclista na Avenida Interlagos, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29/7). O motociclista chegou ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão. No vídeo, obtido pela TV Globo, nota-se a alta velocidade com que o veículo de luxo atinge a moto. Após o atropelamento o carro colide contra um poste.

Segundo testemunhas e familiares da vítima, ouvidos pelo g1 São Paulo, a discussão foi iniciada após o motociclista ter atingido um retrovisor do Porsche.

De acordo com a nota da Secretaria de Segurança Pública do estado, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e investiga todas as circunstâncias do acidente. "As investigações seguirão pelo 48º DP que solicitou exames ao IC e ao IML", informou a nota.

Ainda segundo a Secretaria, o condutor do Porshe realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. O motorista responderá em liberdade, uma vez que ele permaneceu no local até o socorro da vítima e não estava embriagado. O estado de saúde do motorista não foi informado.



