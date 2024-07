Kelvin Hoefler é o único brasileiro na final do skate street

Paris — Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio-2020, Kelvin Hoefler terá a chance de defender o pódio nesta segunda-feira (29/7), às 12h (de Brasília). O paulista de 31 se classificou nas baterias do skate street e disputou a final da categoria no Parque Urbano La Concorde.

Kelvin Hoefler se credenciou para a segunda olímpica com a sexta colocação na tabela geral. Fechou a participação na primeira bateria, com nota 265,24. O Brasil poderia disputar a decisão do skate street com três atletas. No entanto, o brasiliense Felipe Gustavo (15ª colocação, com 157,89) e Giovanni Vianna (13ª posição, com 178,52) não obtiveram índice na penúltima classificatória.

Dos oito classificados à decisão em Paris-2024, cinco disputaram a decisão na edição anterior, no Japão. Além de Kelvin Hoefler, também estão no páreo: o atual campeão, Yuto Horigame (Japão), o medalhista de bronze Jagger Eaton (Estados Unidos), o francês Vincent Milou e o estadunidense Nyjah Huston.

Kelvin Hoefler teve um pequeno susto durante a eliminatória. O paulista criado no Guarujá sofreu uma queda durante a quarta manobra e sentiu desconforto no punho e no cotovelo. "Eu tinha machucado essa minha mão há um mês, um mês e meio. Caí com a mão de novo e machuquei, e, agora, doeu o cotovelo", comentou Kelvin na zona mista.

O Brasil tem a possibilidade de fechar a segunda Olimpíada com pódios nas duas frentes do skate street. Em Tóquio-2020, Rayssa Leal conquistou a prata e, nesta edição, abocanhou o bronze. Três anos atrás, Kelvin Hoefler ficou em segundo e agora ensaia, pelo menos, obter um bronze.