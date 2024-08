Homem que violava túmulos confessa ter feito feijão com carne humana

Um homem preso acusado de violar túmulos e roubar ossadas em um cemitério público na última semana confessou que consumiu carne humana. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (2/8), Israel dos Santos Assis, conhecido como Pinguim, aparece contando para a pessoa que fez a gravação que jogou a carne no feijão. O caso aconteceu em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador (BA).



“Lavei ela, tratei, joguei no feijão, mas não pode comer, não. Só mastigar assim e depois jogar fora. Não engoli, não”, conta. “Só mastiga e joga fora, só para sentir o gosto”. Em seguida, a pessoa por trás das câmeras, não identificada, pergunta onde ele encontrou a carne e ele responde que foi no Cemitério do Coroado (bairro do município).

O vídeo segue com Israel relatando como praticou o crime. Ele relata ainda que não foi visto e que tocou fogo no caixão após abrir e roubar o corpo. Após a prisão, ele teria confessado os crimes e levado os policiais até o local onde estavam as ossadas.

'Canibal baiano': homem confessou que fazia feijão com carne humana pic.twitter.com/6ARghwLEhC — Aratu On (@aratuonline) August 2, 2024

