Cão acorrentado, desnutrido e com ferimentos no pescoço é resgatado em BH

Um cão acorrentado, desnutrido e com ferimentos no pescoço foi resgatado na manhã desta segunda-feira (5/8), no Bairro Goiânia, em Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar do Meio Ambiente, o animal, que estava em situação de maus-tratos, foi encontrado após uma denúncia.

Ao chegarem no local, avistaram o cachorro muito desnutrido, com as costelas aparecendo, ferimentos no pescoço e acorrentado.

O animal foi retirado da residência e levado pela Zoonoses para tratamento adequado. O tutor do cahorro está preso e será conduzido à delegacia.

* Estagiário sob a supervisão de Humberto Santos