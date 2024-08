Ameaça de bomba leva UFMT a evacuar prédio

Polícia Militar checa possível artefato explosivo no Departamento de Física da UFMT - (crédito: Reprodução/X)

Estudantes e funcionários da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) viveram momentos de pânico, na manhã desta segunda-feira (5/8), ao suspeitarem que havia uma bomba no prédio do Instituto de Física, em Cuiabá.

A Polícia Militar foi acionada nas primeiras horas da manhã após uma denúncia de que uma bomba havia sido colocada no prédio do Instituto de Física. A Polícia foi até o local, isolou o prédio e apura se há de fato um artefato explosivo.



Após ser chamada para averiguar a suspeita de bomba, a Polícia Militar mobilizou equipa do esquadrão antibombas e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para fazer o monitoramento no local. Até 12h40 desta segunda, nenhuma artefato explosivo foi encontrado.

*Matéria em atualização

