Fisiculturista de 26 anos morre após competição em SC

Um jovem de 26 anos morreu após se apresentar no evento Navega Open, em Santa Catarina, no sábado (3/8). Natural do Amazonas, Antônio Leso Brás de Souza havia viajado para o sul do país com o intuito de competir, mas após se apresentar passou mal e acabou morrendo.

Amigos próximos do fisiculturista compartilharam nas redes sociais que a causa da morte foi uma parada cardíaca. Nas últimas postagens, Antônio mostrava o intenso preparo para a competição. "Vamos partir para a pesagem e vai dar tudo certo. Seco 'nós tá', né? Vamos para a pintura", escreveu ele em uma de suas últimas mensagens.

A organização do Navega Open lamentou o ocorrido. Em nota oficial, a São Paulo Fisiculturismo e Fitness, responsável pelo evento, expressou suas condolências aos familiares e amigos de Antônio. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda inestimável", declarou a organização.

O corpo de Antônio foi transportado de Itajaí (SC) para Manaus, com o apoio da federação de fisiculturismo. A esposa do atleta, Yone Silva, informou nas redes sociais sobre os procedimentos de traslado, agradecendo o suporte recebido. Antônio foi velado na manhã desta terça-feira (6/8) e será sepultado na capital amazonense.

A Polícia Civil de Santa Catarina foi acionada para investigar as circunstâncias da morte e fornecer um registro oficial do óbito. O Correio tenta contato com a polícia civil do estado para buscar mais detalhes sobre as investigações. Em caso de resposta, o texto será atualizado.