Morre vice-campeão brasileiro de fisiculturismo, aos 34 anos

Que tristeza! O vice-campeão de fisiculturismo, André Cavalcanti, de 34 anos, morreu, no último sábado (6), após sofrer um acidente de trânsito. Conforme informações da RICtv, a vítima estava em um moto e foi atingida por um carro que era conduzido por um adolescente, de 17 anos.

A notícia foi divulgada pela International Federation of Fitness and Bodybuilding do Paraná em suas redes sociais oficiais, com um post em conjunto com Keli Lima, presidente da instituição, que lamentou a tragédia.

"É com grande pesar que comunicamos que o nosso atleta Pro Support André Cavalcanti faleceu essa madrugada em um acidente de moto. Se foi uma vida tão jovem, cheia de planos. Pedimos a Deus que conforte sua família com a notícia dessa tragédia", começou o comunicado.

International Federation of Fitness and Bodybuilding do Paraná