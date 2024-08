Motorista que esmagou trabalhador diante da esposa e da filha é denunciado

O Ministério Público de Mato Grosso denunciou o motorista Uisnei Silva de Oliveira por ter matado esmagado Renan Souza Vieira, 28 anos, e ter tentado matar a esposa da vítima, além da filha do casal, de um ano, que estavam dentro do caminhão do trabalhador.

O crime aconteceu no dia 18 de julho, em Rondonópolis, município distante 218 km de Cuiabá. O acusado deu ré em um caminhão betoneira e atingiu - propositalmente - o caminhão da vítima quando ele tentava descer do veículo. O homem morreu na hora. Câmeras de segurança flagraram o crime. Nas imagens é possível ver a esposa de Renan saindo da cabine do caminhão desesperada com a bebê no colo. (Veja o vídeo ao final da matéria)

O crime causou enorme comoção na região. A vítima morava com a família em Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso e foi até Rondonópolis descarregar o caminhão. Testemunhas afirmaram que o acusado e a vítima discutiram momentos antes do crime.

Acusação

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado matou Renan por motivo fútil após uma discussão entre a vítima e o acusado. A promotora do caso, Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso sustenta que o motorista do caminhão betoneira sabia que estava cometendo crime e utilizou meio que dificultou a defesa da vítima.

A acusação afirma ainda que o motorista da betoneira colocou outras pessoas em risco ao fazer uma manobra perigosa em via pública de circulação. Por isso, deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

O Correio não localizou a defesa de Uisnei Silva de Oliveira e o espaço segue aberto para eventuais manifestações.