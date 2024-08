RS receberá o maior santuário dedicado a Lúcifer do Brasil; entenda

Instituição religiosa registrada oficialmente, a Nova Ordem de Lúcifer na Terra inaugura no dia 13 de agosto o maior santuário dedicado a Lúcifer do Brasil. O templo, localizado em em Gravataí (RS), contará com uma estátua de três metros do anjo caído e receberá rituais de "demonolatria", o culto voltado para alta magia negra.

"Lúcifer, na nossa visão, representa a luz do autoconhecimento. Não existe a 'queda de Lúcifer'. Na verdade, temos uma interpretação diferente sobre as energias que equilibram o Universo", explica Lukas de Bará da Rua, um dos fundadores da organização religiosa.

Para os praticantes da crença, não existe um único Deus e a bíblia não é seguida. "Não existe a necessidade de um livro escrito. Existe a tradição e o conhecimento. Mas estamos concluindo a Bíblia do Diabo Segundo a Corrente 72, que deverá ser publicada em breve", complementa Tata Hélio de Astaroth, também fundador da Ordem.

A sede da organização terá cinco hectares e um amplo espaço para contato com a natureza, valorizado pelos membros da instituição. Segundo Lukas, o objetivo da Ordem é promover evolução "pessoal e espiritual" para os participantes, bem como desmistificar a imagem "dos poderosos deuses, entre eles Lúcifer".

Em latim, Lúcifer significa "estrela da manhã" e, na religião cristã, se refere ao nome do diabo antes de cair do céu.