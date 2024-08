Metade das vítimas de acidente aéreo em Vinhedo já foram retiradas do local

O último boletim divulgado pela Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo informa que 31 vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo (SP), na sexta-feira (10/8), já foram resgatadas pelas equipes de resgate e segurança instaladas na cidade para ajudar na identificação dos corpos. O número representa a metade do número total de falecidos na tragédia, de 62, de acordo com a Voepass Linhas Aéreas.

“Até o momento, 31 corpos foram retirados do local do acidente, sendo dois já identificados por meio de exame datiloscópico. Do total, 24 corpos já foram encaminhados ao IML Central de São Paulo para identificação e posterior liberação às famílias. Os demais estão a caminho de São Paulo”, informou, em nota, o governo estadual.

A unidade do IML na capital paulista conta com mais de 20 médicos, alinhados com equipes de odontologia, legal, antropologia e radiologia. O governo explica que todos estes profissionais estão dedicados exclusivamente às vítimas do acidente. Outras ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo transferidas para unidades nas zonas leste e oeste da capital paulista.

No Condomínio Residencial Recanto Florido, onde ocorreu o acidente em Vinhedo, ainda estão mobilizados 31 bombeiros neste sábado (10/8), além de 15 peritos. Durante a madrugada, 80 bombeiros trabalharam no local.