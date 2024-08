Chuva de meteoros Perseidas será visível neste fim de semana; saiba como ver

Apaixonados pelo céu e pela astronomia terão um espetáculo no céu noturno neste fim de semana. Trata-se da chuva de meteoros Perseidas, que atinge o pico na madrugada de segunda-feira (12/8), mas que é possível ser observada em quase todo o Brasil ao longo deste fim de semana.

Composta por fragmentos do cometa Swift-Tuttle, a chuva de meteoros Perseidas é visível todos os anos nesta mesma época. O nome é dado em referência ao local onde a chuva por ser vista, na constelação de Perseu.

Os meteoros se formam quando a Terra passa por uma região de alta concentração de detritos de comentas e, ao atingir o contato com a atmosfera em alta velocidade, entram em combustão e deixam um rastro luminoso que forma a chuva.

Para observar

Interessados em observar a passagem dos meteoros no céu devem olhar para a direção da constelação de Perseu, que aparece próximo ao horizonte, na direção norte. A chuva deve ocorrer pouco antes do amanhecer, entre as 4h e 5h.

O pico ocorre na segunda-feira (12/8), mas é possível observar alguns meteoros alguns dias antes, como neste sábado (10/8) e domingo (11/8). A previsão é de que as melhores possibilidades de visualização ocorram na Região Norte no Brasil, mas nas outras regiões também é possível ver alguns meteoros.

De acordo com o Observatório Nacional, para tentar observar a chuva, é necessário estar em um local com baixa luminosidade, geralmente em áreas mais isoladas dos centros urbanos. É imprescindível apagar qualquer luz do local e estar sob um tempo aberto, sem nuvens.