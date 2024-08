Vídeo: passageiros passam mal de calor em avião da Voepass antes de tragédia

Um dos passageiros chegou a tirar a camisa por conta do calor - (crédito: Reprodução/Instagram)

A escritora Daniela Arbex publicou um vídeo nas redes sociais mostrando passageiros passando mal durante um voo da companhia aérea Voepass, a mesma empresa responsável pelo avião que caiu em Vinhedo, em São Paulo, na sexta-feira (9/8). De acordo com ela, a aeronave que ela voou é a mesma que caiu.

No vídeo publicado no Instagram, é possível ver os passageiros se abanando para tentarem se "refrescar". No mesmo vídeo, um homem chegou a tirar a blusa para enfrentar o calor. Daniela também relatou que uma das pessoas sentadas à sua frente sentia muita dor de cabeça.

"Gente, por incrível que pareça, ontem eu voei pela terceira vez em um avião da Voepass. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa, descreveu.

Daniela afirma que enquanto o avião estava em solo, os passageiros questionaram a falta do ar condicionado. Em resposta, uma comissária de bordo disse que o ar só funcionaria após a decolagem, o que não ocorreu.

O voo em questão saiu de Guarulhos para Goiânia. No entanto, a escritora descreve que foi o terceiro trajeto que fez com a companhia. Nas outras duas ocasiões, Daniela disse que também teve problemas com a empresa.

"Ainda não sabemos o que motivou a queda de um modelo idêntico ao que voei ontem. Mas como uma aeronave opera nessas condições? Em outro evento que participei, no Paraná, pedi ao contratante para comprar outro voo, porque não queria ir nessa aeronave. O contratante atendeu ao meu pedido", completou.



Daniela lamentou a morte das 62 pessoas que morreram no voo 2283, na mesma aeronave que ela pegou: "Lamento profundamente pelas vidas perdidas hoje e percebo que corremos um risco real. Soube agora que o avião que caiu é o que eu estava ontem. Meu Deus! Estou profundamente impactada com essa tragédia".