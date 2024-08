Operação de resgate de corpos em Vinhedo (SP) chega ao fim

62 corpos foram resgatados da área do acidente e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo informou, às 18h50 deste sábado (10/8), que o trabalho de remoção das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9), em Vinhedo, foi concluído.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, 62 corpos — 34 masculinos e 28 femininos — foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias.

"Até o momento, 50 corpos foram enviados ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas. Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados", frisa um trecho da nota.

A unidade do IML na capital paulista conta com mais de 20 médicos, alinhados com equipes de odontologia, legal, antropologia e radiologia. O governo explica que todos estes profissionais estão dedicados exclusivamente às vítimas do acidente. Outras ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo transferidas para unidades nas zonas leste e oeste da capital paulista.