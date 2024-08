Daniel Mastral: esposa revela como foi último encontro com ex-satanista

Um vídeo em que a esposa do ex-satanista e teólogo Daniel Mastral, encontrado morto no último domingo (4/8), fala sobre o último encontro com o marido veio à tona nas redes sociais nesse sábado (10/8). Daiane Uechi enviou os vídeos par aos alunos do marido.

No registro, obtido e divulgado pelo portal Fuxico Gospel, ela fala como foram os momentos antes da morte de Daniel.

“Eu sai de casa, o Daniel estava dormindo. Ele queria dormir até mais tarde porque estava cansado. Eu falei ‘bom, para você dormir melhor, a casa ficar em silêncio, vou levar as crianças pra pracinha, a gente come algo, porque já era 1h da tarde, e você aproveita para dormir e depois a gente faz alguma coisa’”, lembrou.

“Falei isso e dei um beijinho na bochecha, a gente brincou, porque a gente tinha essas brincadeiras de casal, e sai. Quando voltei, ele não estava mais em casa”, acrescentou. Quando não viu o marido em casa, Daiane diz que saiu imediatamente no carro para procurar o marido.

Ela procurou por alguns lugares e chegou a passar perto de onde Daniel foi encontrado morto, mas não chegou ao local por ter ido em direção contrária. “Inclusive, fui próximo do lugar onde ele estava. Mas é uma bifurcação, ele foi pra direita e eu tava na esquerda. Tenho quase certeza que ouvi um estampido e na hora eu não achei que ele fosse fazer isso”, disse.

Daiane então procurou a família de Daniel, que a orientou a esperar 24h para registrar o boletim de ocorrência por desaparecimento. “Mas eu disse que não ia esperar, porque meu marido não tava respondendo minhas mensagens e ele não tinha costume de fazer isso. Fiz o boletim de ocorrência, mas foi indeferido porque haviam encontrado o Daniel”, relatou.

A viúva de Daniel também pediu orações e disse que não sabe o que fazer agora, mas que quer sair da casa onde moravam porque “não tem como ficar lá”.