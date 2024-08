Polícia conclui que não houve racismo em abordagem a filhos de diplomatas

Os meninos eram filhos dos diplomatas do Canadá, Gabão e Burkina Faso e estavam acompanhados de um amigo brasileiro no momento da ação policial. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) concluiu que não houve crime de injúria racial durante abordagem policial a quatro adolescentes filhos de diplomatas em Ipanema, no Rio de Janeiro, no início do mês de julho deste ano. Três desses jovens eram negros e um era branco, eles tem entre 13 e 14 anos e estavam passando férias no Rio de Janeiro.

Os meninos eram filhos dos diplomatas do Canadá, Gabão e Burkina Faso e estavam acompanhados de um amigo brasileiro quando a ação policial ocorreu. Segundo a investigação, não foi relatado pelos meninos a presença de uso de palavras ofensivas, xingamentos ou palavras discriminatórias por parte dos PMs. Ainda de acordo com o inquérito, os policiais “não elegeram suspeitos com base na cor de pele” e trataram todos os adolescentes da mesma forma.



A mãe de um dos adolescentes argumentou, após a divulgação do relatório, que “o racismo vai muito além de proferir palavras racistas”. A advogada que representa a família, Raquel Fuzaro, diz que o resultado da investigação foi recebido com “surpresa e indignação”.



Relembre o caso



Quatro adolescentes de 13 e 14 anos foram abordados pela Polícia Militar enquanto levavam um amigo para a casa, na Rua Prudente de Morais, em Ipanema no Rio de Janeiro no dia 3 de junho deste ano. Três dos jovens eram negros e filhos de embaixadores, e os PMs os abordaram com armas em punho. O Itamaraty emitiu um pedido formal de desculpas e se reuniu com as famílias dois dias depois do ocorrido.



A embaixatriz do Gabão, mãe de um dos jovens, Julie-Pascale Moudouté-Bell, disse estar “chocada” com o modo que a abordagem foi ofensiva ao grupo de adolescentes.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori