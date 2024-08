A melancia é uma fruta refrescante e suculenta, conhecida por seu alto teor de água, que a torna uma opção ideal para hidratação, especialmente em climas quentes. Além disso, é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que contribuem para a saúde geral. Pode ser facilmente adicionada à rotina diária, seja em fatias frescas, sucos, saladas ou como um lanche leve e nutritivo.

Abaixo, confira 7 benefícios da melancia para a saúde!

1. Ajuda na hidratação do corpo

Composta por 90% de água, a melancia é uma excelente aliada na hidratação do corpo. Além de fornecer uma grande quantidade de líquido, ela ajuda a manter o equilíbrio de eletrólitos, fundamental para o funcionamento adequado dos músculos e do sistema nervoso.

“Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta Eveline Dana, nutricionista do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual. Incluí-la em lanches durante dias quentes ou após atividades físicas pode promover uma sensação geral de bem-estar e recuperação.

2. Poderoso antioxidante

A melancia é rica em antioxidantes, incluindo o licopeno, que desempenha um papel fundamental na neutralização dos radicais livres. Esse processo ajuda a reduzir o estresse oxidativo, auxiliando na prevenção de doenças crônicas e do envelhecimento precoce das células do corpo. “Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo, estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da vitamina A”, lista o cardiologista Bruno Ganem.

3. Auxilia a saúde do coração

O licopeno, presente na melancia, também é um antioxidante que contribui para a saúde cardiovascular ao reduzir os níveis de colesterol LDL (ruim), que pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas. Além disso, ele também melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos.

“Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

4. Promove a saúde intestinal

Consumir melancia pode promover a saúde do intestino, pois ela é rica em fibras que auxiliam no trânsito intestinal e na movimentação dos alimentos pelo trato digestivo, ajudando a evitar a constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

A melancia ajuda na recuperação muscular (Imagem: DexonDee | Shutterstock)

5. Ajuda na recuperação muscular

A melancia é benéfica para a função muscular devido à presença de citrulina, um aminoácido que desempenha um papel fundamental na recuperação após exercícios físicos. Ela aumenta a produção de óxido nítrico, que promove a dilatação dos vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso facilita a entrega de oxigênio e nutrientes essenciais, auxiliando na redução das dores musculares pós-treino e acelerando a recuperação muscular.

6. Fonte de vitamina C

A melancia é rica em vitamina C, essencial para fortalecer o sistema imunológico. Esse nutriente desempenha um papel importante na produção e na função dos glóbulos brancos, responsáveis por proteger o corpo contra infecções e doenças. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.

7. Promove a saúde da pele

A melancia é excelente para a saúde da pele, graças à vitamina A e ao licopeno em sua composição. A vitamina A é importante para a manutenção da integridade da pele, auxiliando na renovação celular e na produção de novas células, enquanto o licopeno oferece proteção adicional contra os danos causados pelos raios UV do sol, ajudando a reduzir o risco de queimaduras solares e o envelhecimento precoce.