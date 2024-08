Morre Takashi Morita, sobrevivente da bomba de Hiroshima, aos 100 anos, em SP

Morreu em São Paulo o ativista Takashi Morita, um dos sobreviventes do ataque à Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. A informação foi confirmada pela Escola Técnica Estadual (Etec) de Santo Amaro, que levava o nome dele desde 2019.

Takashi Morita morava no Brasil desde 1956, quando veio ao país ao lado da esposa e dos dois filhos, e ficou conhecido como hibakusha, nome do qual sobreviventes dos ataques com bombas nucleares na Segunda Guerra ficaram conhecidos.

Takashi Morita tinha 21 anos quando sobreviveu à bomba de Hiroshima, em 1945. Após o ataque, o então policial decidiu se engajar para evitar que isso acontecesse de novo, com palestras contra armas nucleares.

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo deu o Título de Cidadão Paulistano ao presidente da Associação Hibakusha Brasil pela Paz, Takashi Morita.

O corpo dele foi velado na manhã desta terça-feira (13/8).

