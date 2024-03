Sobrevivente da bomba de Hiroshima completa 100 anos e é homenageado em SP

Um dos sobreviventes da bomba atômica que atingiu a cidade de Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, completará 100 anos de idade, neste sábado (2/3). Takashi Morita, que mora hoje em São Paulo, será homenageado na escola que leva seu nome, a Etec Takashi Morita, na zona sul da cidade.

A escola técnica estadual preparou uma série de atividades para celebrar a data. A celebração também contará com o Cônsul-Geral do Japão, Shimizu Toru, parlamentares e outros dois sobreviventes da bomba atômica que vivem no Brasil.

Takashi Morita tinha 21 anos quando sobreviveu à bomba de Hiroshima, em 1945. Após a bomba, o então policial militar decidiu se engajar para evitar que isso acontecesse de novo, com palestras contra armas nucleares.

Em 2015, a Câmara Municipal de São Paulo deu o Título de Cidadão Paulistano ao presidente da Associação Hibakusha Brasil pela Paz, Takashi Morita.