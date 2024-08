Noiva expõe confusão após fazer casamento sem chamar a família

O pós-casamento da agente de call center Lara Cristina virou uma confusão após ela deixar de convidar alguns familiares para a festa. Logo após publicar fotos do momento nas redes sociais, Lara recebeu áudios de membros da família criticando a noiva por não terem recebido o convite.



Com bom humor, Lara publicou a situação nas redes sociais e viralizou. "Uai família, vocês estão sabendo que a Lara Cristina casou? Não convidou ninguém da família. Nem comentaram", diz o primeiro áudio, enviado por uma tia.

Leia também: Voepass cancela voos de Fernando de Noronha até 31 de agosto

"Acabei de ver no Instagram o casamento dela. Um dos mais bonitos, com um monte de gente, e não chamou ninguém da família", completou. "É, foi decepção desse jeito aí, casar e não convidar ninguém da família", respondeu uma outra pessoa.

Na sequência, a tia disparou: "A maior festança, nem comentou pra ninguém. Ave Maria. Para casar escondido não tem que postar nada não, tem que ser em segredo, porque todo mundo é amigo nas redes sociais e vê. Pra casar escondido não pode mostrar nada".

Após a repercussão, Lara fez um vídeo explicando que o casamento não era um segredo e que já havia informado que não iria convidar parentes. A noiva acrescentou que inclusive postou um vídeo no Instagram, 57 semanas antes da festa, falando sobre o motivo da decisão.

"Já queria deixá-los calejados, para quando fosse o meu casamento eles já estarem cientes que, se o convite não chegou até aquele momento, é porque eles não seriam convidados. Isso nunca foi segredo para ninguém", declarou.

Leia também: Namorado confessa ter usado cinto para asfixiar e matar delegada na Bahia

Lara acrescentou que só convidou para a festa aqueles que fizeram parte da história do casal. "Chamei só aqueles que eu realmente tenho contato, que conhecem o Miguel (noivo) e que têm convivência com a gente. A gente não queria fazer um casamento para pessoas que vimos uma vez na vida e temos que ter a consideração de ter chamado", disse.

Nos comentários do vídeo, publicado no TikTok, ela recebeu várias mensagens de apoio. "Galera não queria ir no casamento, e sim na 'festa'", disse um internauta. "Se eu fosse me casar um dia, minha família materna seriam poucas pessoas. Só quem realmente eu tenho contato. Iria dar isso aí também", disse outra.