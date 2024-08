Ex-presidente de clube de futebol é um dos mortos na queda de avião

O ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, o empresário Arni Alberto Spiering, é uma das vítimas que morreram na queda de um avião, na manhã desta quinta-feira (15/8), em Mato Grosso. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte de Arni.

"É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis. O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho", diz o texto.

Na publicação, o União também confirma que dois dos netos do empresário também perderam a vida no acidente: "A tragédia também ceifou a vida de dois dos seus netos, torcedores fiéis do União. Nos solidarizamos com a família e amigos por tamanha perca. Que neste momento de dor, Deus conforte os corações e contem com nosso amor, apoio e solidariedade."

Arni foi presidente do clube, também conhecido como União Rondonópolis, e chegou a ser homenageado com o título de cidadão mato-grossense (apesar de ser gaúcho) pelo desempenho à frente do time.

Segundo informações preliminares, cinco pessoas morreram no acidente: Arni, os dois netos, um funcionário de fazenda e o piloto. Os dados, no entanto, ainda não foram confirmados pela Polícia.

Em nota, a corporação informou que a aeronave explodiu na queda, ocorrida em área de mata. A aeronave havia capacidade para sete pessoas.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, já foi acionado e enviará uma equipe ao local. O Corpo de Bombeiros de MT informou que ainda não foi acionado para atender a ocorrência.