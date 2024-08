Criança de 11 anos leva tiro ao brincar com a arma do pai

Está internado na Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, e deve receber alta nesta quarta-feira (14/8), um pré-adolescente, J. F. L., de 11 anos, que brincava com um revólver e levou um tiro, acidental, depois que o revólver caiu no chão e disparou. A bala atingiu a região cervical da criança e, de raspão, a região auricular.

O acidente ocorreu na cidade de Claro das Poções, no Norte do estado. Segundo a mãe, S. F. L., ela estava na sala da casa onde a família mora, e o marido, no banheiro, quando ouviu o disparo.

Ela correu para o quarto e encontrou o filho caído na cama, sangrando. Imediatamente pediu socorro e foi ajudada por vizinhos, que levaram o pré-adolescente para Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.

“Ele estava brincando de pular na cama”, contou a mãe aos policiais civis, que foram até a UBS. Lá conversaram com com o pré-adolescente, que contou que estava pulando na cama, com o revólver do pai, calibre 32, na mão e deixou este cair. Ao bater no chão, a arma disparou.

O médico que atendeu J. F. L., Jair Alves Lopes optou pela transferência do ferido, para Montes Claros, e o acompanhou até chegarem ao hospital. A mãe estava junto.

Desaparecido

Já o pai do pré-adolescente está desaparecido. Segundo testemunhas, ele teria entrado em desespero, indo direto à UBS. Lá, quando soube que o filho tinha sido transferido para Montes Claros, disse que se a criança morresse, tiraria a própria vida, pois jamais iria se perdoar.

Depois disso, fugiu e tomou rumo ignorado. Policiais militares estiveram na casa da família e de parentes, mas não o encontraram. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros.