Onda de calor acima da média atinge 10 estados; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial de onda de calor para 10 estados brasileiros. Entre esta sexta (16/8) e a próxima segunda-feira (19/8), partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e todo o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul podem registrar temperatura 5ºC acima da média por um período de 2 a 3 dias.

As maiores temperaturas registradas pelo Inmet na quinta-feira (15/8) se concentraram em dois dos estados que estão sob alerta amarelo. Veja:

Cuiabá (MT): 39,1°C

Rondonópolis (MT): 39,0°C

Rosario Oeste (MT): 38,9°C

Coxim (MS): 38,6°C

São José do Rio Claro (MT): 38,4°C



O Ministério da Saúde alerta que as altas temperaturas podem impactar a saúde de toda a população, em especial os mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.



Confira algumas recomendações para a onda de calor:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.