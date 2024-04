Brasil enfrentará nova onda de calor nas próximas semanas; veja previsão

O calor deve persistir em boa parte do Centro-Sul do Brasil pelo menos até o dia 2 de maio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Entre o fim de abril e o início de maio o Brasil enfrentará uma nova onda de calor por causa de uma área de alta pressão que atuará como bloqueio atmosférico — o que contribui para a presença de ar seco e quente, além de altas temperaturas. O último boletim meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na segunda-feira (22/4), constata que as temperaturas podem superar os 30°C na parte central do Brasil.

O Inmet ressaltou que está monitorando estas condições e reforçou a importância do acompanhamento diário das atualizações de previsão do tempo e emissão dos avisos meteorológicos especiais, por meio deste site.

"No dia 28 de abril, as temperaturas máximas podem ultrapassar 30°C em grande parte do país, com valores acima de 34°C em áreas de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná. Destaque para Roraima, onde deve registrar máximas próximas aos 38°C. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as máximas serão mais amenas e não deverão ultrapassar os 32°C", adiantou o Inmet.

Ainda segundo o Inmet, as temperaturas mínimas podem ser superiores a 24°C em áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já nas regiões Sul e Sudeste, as mínimas podem ser inferiores a 20°C.

Já segundo a Climatempo, o fenômeno de alta pressão atmosférica ganhará força em partes do Mato Grosso do Sul e Paraná, podendo migrar lentamente para o leste da região Sudeste. "Como este sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste", explica a empresa de meteorologia.

As temperaturas podem atingir ou superar 35ºC na faixa central e oeste de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. O calor deve persistir em boa parte do Centro-Sul do Brasil pelo menos até o dia 2 de maio.

"Além das tardes quentes, as madrugadas também devem permanecer abafadas para a época, principalmente no Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de São Paulo, devido ao escoamento do ar quente próximo à virada de abril para maio. Por outro lado, em regiões como Minas Gerais, áreas do leste de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, as mínimas podem ser mais baixas devido à subsidência e ao ar seco", destaca a Climatempo.