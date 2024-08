Adolescente de 13 anos é vítima de estupro coletivo em Praia Grande

A menina esteve na DDM, onde denunciou o crime, acompanhada do pai - (crédito: Reprodução/Maps/Gustavo Santana)

Um caso de estupro em Praia Grande, litoral de São Paulo, no fim de julho veio a público nesta sexta-feira (16/8). Um adolescente de 13 anos teria sido abusada por cerca de 10 homens no bairro Vila Sônia. Um dos criminosos, um homem de 19 anos, foi preso e teve o celular apreendido na última sexta (9/8). O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande como estupro de vulnerável. Uma testemunha do crime contou que o ato foi filmado.

A delegada da DDM do município, Lyvia Cristina Bonella, relatou à TV Tribuna, afiliada da Globo, que a adolescente teria ido se encontrar com um suposto “namorado”, também menor de idade. Chegando lá, ele estava acompanhado e quis que a garota tivesse relação com os dois, o que aconteceu sem o consentimento dela.

É importante destacar que, mesmo que a jovem tivesse aceitado, o caso ainda se configura com um estupro de vulnerável. Isso porque uma adolescente de 13 anos ainda não tem a capacidade de consentir com uma relação sexual. “Quando ela se viu naquele local com vários rapazes, ela não tinha condição de esboçar qualquer reação ou fuga”, destaca a delegada.

Posteriormente, o pai do dono da casa expulsou os três e os autores levaram a menina para outro local, com outras pessoas. Os criminosos ainda levaram a vítima para um terceiro local. A delegada ainda apontou que eles deram bebida alcoólica para a menina.

A menina esteve na DDM, onde denunciou o crime, acompanhada do pai. Ela foi encaminhada para assistência social da prefeitura e deve receber assistência psicológica.