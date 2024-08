Avião caiu sete quilômetros depois da decolagem em Mato Grosso; veja

Investigações da Polícia Civil de Mato Grosso revelaram que o avião envolvido em acidente na manhã dessa quinta-feira (15/8) caiu apenas sete quilômetros após a decolagem. A tragédia aconteceu na divisa entre Pará e Mato Grosso, local próximo à uma pousada onde estavam hospedadas as cinco vítimas.

A corporação continua com os trabalhos de resgate das vítimas nesta sexta (16). De acordo com a delegada Paula Meira Barbosa, as equipes da Politec (MT) e do Corpo de Bombeiros atuaram na área durante toda a noite e seguiram com as atividades durante a madrugada.

Paula explicou que em razão dos cinco corpos terem sido carbonizados, a perícia conseguiu resgatar fragmentos de ossos e fragmentos biológicos humanos. A dificuldade no trabalho de remoção se deve ao estado em que se encontravam os corpos, que se fundiram aos destroços da aeronave.

"Infelizmente não foi possível nenhuma identificação ainda. Agora, a perícia vai trabalhar para tentar identificar as vítimas por meio de DNA. Devido aos fragmentos que foram encontrados, não foi possível confirmar a identidade de nenhum dos ocupantes, nem a posição em que os corpos estavam, devido à incineração", disse a delegada.

No entanto, duas das cinco vítimas do acidente foram identificadas. Um dos corpos é do piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos. O segundo é do empresário e dono da aeronave, Arni Alberto Spiering, de 69 anos.

O avião tinha oito lugares, sendo sete para passageiros. Foi fabricado em 2010 e tinha o prefixo PS-AAS. Investigações apontam que a aeronave explodiu na queda, ocorrida em área de mata, a 80 quilômetros de Apiacás.