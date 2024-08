X fecha escritório no Brasil após descumprir ordem de Moraes

A plataforma social X, antigo Twitter, anunciou neste sábado (17/8) o encerramento das operações de seu escritório no Brasil. A rede acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de mandar prender o representante legal da empresa do Brasil em cado de descumprimento de ordens da Suprema Corte.

O anúncio foi feito por uma conta oficial da própria plataforma. O empresário sul-africano Elon Musk, dono da empresa, também comentou e pediu a saída do cargo de Moraes, além de chamar o magistrado de uma "desgraça" para o judiciário brasileiro.

"Noite passada (16), Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações", escreveu o perfil oficial da equipe de relações governamentais do X.

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Despite our numerous appeals to the Supreme Court not being heard,… pic.twitter.com/Pm2ovyydhE — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 17, 2024

A conta publicou uma série de documentos atribuídos a Moraes que determinam o pagamento de multa diária de R$ 20 mil à representante legal do X no Brasil, Raquel de Oliveira Villa Nova Conceição, e ordem e prisão em caso de novo descumprimento de decisão do STF.

Moraes determinou suspensão de perfis

Durante a semana, Moraes determinou a suspensão de pelo menos nove perfis de investigados por divulgação de fake news e conteúdos antidemocráticos nas redes. Entre os alvos estão o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e dos blogueiros bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Após repetidos descumprimentos da ordem, Moraes subiu a multa de R$ 50 mil para R$ 200 mil, voltada à empresa, antes de oficiar a representante legal.

"Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil", disse a plataforma. A nota também afirma que as ações de Moraes são incompatíveis com um governo democrático.

No question that Moraes needs to leave. Having a “justice” who repeatedly and egregiously violates the law is no justice at all. https://t.co/9luG9oDmOU August 17, 2024

Elon Musk também fez ataques ao ministro em seu perfil pessoal, defendendo que Moraes saia do cargo. "A decisão de fechar o escritório no Brasil foi difícil, mas, se nós tivéssemos concordado com a censura (ilegal) secreta de Alexandre de Moraes e as ordens para entregar informações privadas, não haveria forma de explicar nossas ações sem sentirmos vergonha", escreveu.

Moraes também respondeu a uma postagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), convidando Elon Musk a participar de uma manifestação em 7 de setembro, em São Paulo, contra o ministro. "Sem dúvida Moraes deve sair. Ter uma 'justiça' que repetidamente e flagrantemente viola a lei não é uma justiça", disse, sem responder se vai participar da manifestação.