CNU: candidatos tem até esta quarta-feira (21/8) para apresentar recursos

Depois da liberação dos gabaritos preliminares oficiais do Concurso Nacional Unificado (CNU), os concurseiros têm até esta quarta-feira (21/08) para recorrer sobre eventuais discordâncias quanto à formulação das questões ou das provas. As reivindicações devem ser enviados na área do candidato, pelo site da Fundação Cesgranrio.

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), órgão responsável pelo certame, alertou que não serão aceitos recursos via postal, correio eletrônico, via fax ou fora do prazo. As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas em 8 de outubro. Também terão dois dias para pedidos de revisão das questões discursivas, em 9 e 10 de outubro. O resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro, e a etapa de convocação para a posse do cargo deve se iniciar em janeiro de 2025.

Com quase 1 milhão de participantes no concurso no último domingo, o MGI considera que a prova foi um sucesso no país. “Tivemos cerca de um milhão de participantes, de quase todos os municípios brasileiros, e estamos muito felizes com esse alcance gigantesco e com o resultado do CPNU que já é o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil. Esse formato inovador com certeza auxiliará na melhoria do serviço público nacional”, afirmou a chefe da pasta, Esther Dweck.

