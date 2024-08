Estudante se emociona com discurso no Senado: "Estamos aqui para mudar a realidade"

RP Raphaela Peixoto

Davi Baia Camilo, presidente da edição 2024 do Programa Jovem Senador - (crédito: Reprodução/Youtube)

“Para um menino negro, estudante de escola pública, trabalhador que prioriza os estudos e vindo de um lugar tão longe estar aqui presidindo esse projeto tão grandioso é motivo de muita gratidão”, afirmou Davi Baia Camilo, presidente da edição 2024 do Programa Jovem Senador, em um discurso emocionado na cerimônia de posse dos jovens senadores na segunda-feira (5/8).

O estudante também destacou o apoio dos familiares, especialmente da avó, Maria Geralda Camilo, que morreu durante o processo de elaboração da redação para participar do programa. Ele foi o vencedor do certame no seu estado. Camilo é estudante da Escola Estadual Hermenegildo Vilaça, em Juiz de Fora (MG) e orientado pela professora Ana Carolina de Oliveira Morgado. A vice-presidente é a estudante do Distrito Federal, Emanuelle Lana Faria de Miranda.

“Falamos tanto de democracia e hoje a vemos, na prática. Nossas decisões, ações e posicionamento têm impacto sobretudo na nossa realidade e sobre o futuro que desejamos”, declarou o presidente. Ele também afirmou que exercerá a função com “honra, altruísmo, prestando atenção na voz de todos, porque estamos aqui para mudar a realidade e para que outros possam também conseguir realizar seus objetivos”, prometeu o estudante.



Os jovens senadores foram empossados na segunda-feira (5/8) em cerimônia realizada no Plenário e conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS). O evento também contou com a presença dos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Damares Alves (Republicanos-DF).

Os 27 participantes (um de cada estado e do Distrito Federal) venceram o concurso de redação, cujo tema foi Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Eles terão a missão de gerir as atividades, promover discussões e votações, além de fazer a representação dos outros estudantes junto às autoridades do Senado.

Assista ao discurso de Davi:

Do programa

O Programa Jovem Senador ocorre anualmente, com a participação de estudantes de até 19 anos do ensino médio provenientes de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. Os estudantes que conquistam a primeira posição no concurso de redação, juntamente com seu professor orientador, estão aptos a participar das simulações em Brasília.

Na edição de 2024, houve um número recorde de 171 mil inscrições vindas de mais de 4 mil instituições. Entre os selecionados, 15 são meninas e 12 meninos, com idades variando de 15 a 18 anos. Mais de 80% dos participantes residem em cidades do interior. O encerramento desta edição do programa está agendado para as 9h da sexta-feira (9), no Plenário do Senado. Durante essa sessão, os jovens senadores vão debater e votar os projetos que eles próprios apresentaram ao longo da semana. Ao final dos trabalhos, as propostas serão publicadas no Diário do Senado Federal.

*Com informações da Agência Senado