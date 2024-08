Voepass suspende voos diários de nove destinos para readequar malha aérea

A companhia aérea Voepass anunciou, nesta semana, a suspensão de voos diários para nove destinos no Brasil. A medida, que se estenderá até o dia 26 de outubro, foi tomada após o acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, em 9 de agosto, que resultou na morte de 62 pessoas e um cachorro.

A decisão de suspender os voos visa a readequação da malha aérea da empresa, que agora conta com uma aeronave a menos em sua frota. Segundo a empresa, a suspensão temporária é necessária para minimizar atrasos e cancelamentos, garantindo uma melhor experiência aos passageiros.



Os destinos afetados pela suspensão são Fortaleza (CE), Confins (MG) e Porto Seguro (BA), que já deixaram de operar desde o dia do acidente. A partir de 26 de agosto, os voos para Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN) também serão suspensos. Em 2 de setembro, será a vez de São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO) deixarem de receber voos diários.



A companhia informou que seguirá as determinações da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para tratar os passageiros afetados pelos cancelamentos. Entre as opções oferecidas estão o reembolso integral da passagem, a reacomodação em voos de outras companhias ou a remarcação do voo para outra data sem custo adicional.



O acidente que motivou a suspensão dos voos envolveu um ATR 72-500 da Voepass, que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave, que partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, caiu verticalmente e explodiu ao colidir com o solo, resultando na morte de todos os ocupantes.



A principal suspeita sobre a causa do acidente é uma falha no sistema anticongelamento da aeronave, que teria provocado o acúmulo de gelo e a perda de controle pelo piloto. A Força Aérea Brasileira (FAB) está conduzindo as investigações para determinar as circunstâncias exatas do acidente.



*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino

