Onda de frio deve expulsar calor intenso nesta semana; entenda

Depois da onda de calor que afetou 10 estados brasileiros nesta semana, uma frente fria deve chegar pelo sul do país para amenizar as temperaturas. Segundo meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem cair a partir de sexta-feira (23/8).

O motivo para a queda é a formação de uma frente fria que avança pelas regiões da Argentina e Uruguai e chega ao Rio Grande do Sul, o que deve intensificar as chuvas no estado. Em seguida, essa massa de ar deve se mover em direção ao Sudeste e provocar chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.

No sábado (24/8), a frente fria se espalha pelas outras regiões e pode ocasionar uma onda de frio no Sul, Sudeste, Centro-oeste e Norte do país. No Nordeste, o Sul da Bahia deve ser atingido.