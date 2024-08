Incêndio na Serra do Cipó é controlado depois de três dias

Militares atuam no combate ao fogo no Parque Nacional da Serra do Cipó desde o domingo (18/8) - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Depois de cerca de três dias, um incêndio na Serra do Cipó, na altura no município de Santana do Riacho, na Região Central de Minas, foi controlado. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o incêndio na Área de Proteção Ambiental do Parque Serra do Cipó foi praticamente eliminado na noite desta terça-feira (20/8). Um sobrevoo por toda a extensão realizado pelos bombeiros na manhã desta quarta-feira (21/8) não identificou novos focos.

Apesar de a temperatura ter tido um leve declínio na região, ainda existem pontos de calor. Com isso, o monitoramento da área afetada continua para evitar a volta das chamas. Ao menos 8.500 hectares foram queimados. O Parque Nacional da Serra do Curral tem 33.800 hectares e tem território nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro.

Brigadistas no local relataram a existência de dez focos de incêndio enquanto o fogo ainda estava se alastrando. O Parque Nacional da Serra do Curral continua fechado preventivamente desde segunda-feira (19/8). De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a situação ainda será avaliada para uma possível reabertura do equipamento público.

Além da Serra do Cipó, o Corpo de Bombeiros também está combatendo focos de incêndio em outras unidades de conservação de Minas Gerais. Veja a lista:

Monumento Natural Itatiaia (Ouro Preto) - Em andamento

Parque Estadual Serra do Brigadeiro (Araponga) - Em andamento

Monumento Natural Serra da Moeda (Moeda) - Em andamento

Refúgio de Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José (Tiradentes) - Em monitoramento (controlado)

Gruta Rei do Mato - Em andamento

Parque Estadual do Itacolomi - Em andamento

* Texto produzido pela estagiária Rebeca Nicholls sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa