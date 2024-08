"Alô, Copacabana!" Búfalo faz visita inusitada à praia; veja

Na noite desta quarta-feira (21), um homem foi flagrado passeando com um búfalo pela orla da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O passeio inusitado chamou a atenção de banhistas e moradores, que rapidamente registraram o momento e compartilharam nas redes sociais. Agentes da Secretaria de Ordem Pública e do programa Rio+Seguro foram acionados para verificar a situação.



O dono do búfalo, chamado de Bill, explicou, em entrevista ao portal g1, que estava transportando o animal para Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e decidiu parar na praia para descansar e permitir que o búfalo se recuperasse do cansaço da viagem. Ele apresentou toda a documentação necessária do animal aos agentes, que acompanharam a dupla até a carreta de transporte.

A presença do búfalo na praia gerou uma mistura de surpresa e curiosidade entre os frequentadores. Muitos aproveitaram para tirar fotos e vídeos do animal, que parecia tranquilo apesar do ambiente incomum.