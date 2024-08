Acidente entre ônibus e caminhão deixa 2 mortos e 20 feridos em Goiás

Além das equipes de bombeiros, a ocorrência contou com o suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

A colisão entre um ônibus e um caminhão, na madrugada desta quinta-feira (22/8), causou a morte de duas pessoas na BR-050, em Ipameri (GO). Além disso, o acidente deixou 18 feridos. O Corpo de Bombeiros conseguiu transportar cinco vítimas para atendimento médico, enquanto outras 13 foram encaminhadas pela companhia Eco-via e duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista e o proprietário do ônibus morreram no local do acidente. O veículo vinha de São Paulo e transportava 44 passageiros.

Além das equipes de bombeiros, a ocorrência contou com o suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

"A operação destacou a rápida e coordenada resposta das equipes de emergência, que trabalharam sob condições adversas para prestar socorro às vítimas e garantir a segurança na área do acidente", informou o Corpo de Bombeiros.



Veja a nota da PRF na íntegra:

O ônibus, que vinha de São Paulo, transportava 44 passageiros. As equipes do SAMU chegaram rapidamente ao local, grande parte dos passageiros não sofreram graves ferimentos.