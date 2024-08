Ministro de Minas e Energia garante que apagão no Norte foi resolvido

Alexandre Silveira participou de evento do setor elétrico, nesta quinta-feira (22/8), em Brasília, e falou com jornalistas sobre o apagão - (crédito: Henrique Lessa/CB)

Depois do registro de apagões na região Norte do país, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante um evento do setor elétrico, nesta quinta-feira (22/8), em Brasília, garantiu que a energia para os estados do Acre e Rondônia já estavam restabelecidas pela ação conjunta das entidades do setor.

Leia também: Falha em linha de transmissão provoca apagão no Acre e em Rondônia

“A notícia boa é que nós estamos com 100% da energia restabelecida e o problema está completamente sanado e o Ministério trata agora a população com esse respeito, encarando os problemas de frente”, garantiu o ministro.

O ministro adiantou que, apesar das causas ainda precisarem de investigação para uma posição oficial, os relatos dos operadores da região indicam que provavelmente a causa do apagão deve ser as queimadas que aconteceram na região.

“Agora o ONS (Operador Nacional do Sistema) vai apurar a responsabilidade, mas, a princípio, essa é uma informação ainda não oficial, mas vem do próprio ONS, é que um dos operadores da transmissão disse que tinha uma queimada muito forte na região”, apontou.

Silveira ainda disse ser impossível em um país do tamanho do Brasil não ter eventos esporádicos como o desta quinta-feira. “Em um país transcontinental como o Brasil é literalmente impossível que você não tenha eventos pontuais, o importante é que você tenha respostas rápidas”, disse Silveira.

Ele ainda apontou que acredita que o evento não trará a necessidade de acionamento das geradoras térmicas da região, o que poderia encarecer a conta de luz com a alteração da bandeira tarifária.