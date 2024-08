Falha em linha de transmissão provoca apagão no Acre e em Rondônia

Apagão no AC e em RO teve origem em linha de transmissão das usinas hidrelétricas do Rio Madeira - (crédito: Reprodução/Internet)

Um problema no sistema de transmissão de energia do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira provocou um apagão em todo o estado do Acre e em parte dos municípios de Rondônia, incluindo a capital, Porto Velho. A quedada energia foi registrada às 16h47 desta quinta-feira (22/8), com a interrupção de 980MW de carga — 180MW no Acre e 800MW em Rondônia—, segundo informação do Operador Nacional do Sistema (ONS).

“Houve perda do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira,além do sistema de transmissão em 230 kV que interliga os estados do Acre e Rondônia ao SIN. A recomposição do sistema teve início às 17h10, através da energização do sistema de interligação em 230 kV entre as subestações de Pimenta Bueno e Ji-Paraná”, diz anota divulgada pelo órgão responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional.





Assim que recebeu a informação do blecaute, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, instalou uma sala de situação — com a participação do ONS e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) — “para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência”, que se deu por causa do“bloqueio de alguns ativos do sistema de transmissão que atende Acre e Rondônia”, de acordo com nota da assessoria do ministério.

Até as 18h, apenas 50MW da carga haviam sido restabelecidos. O ONS ainda aguarda informações das equipes das concessionárias que operam nos dois estados para analisar as causas do apagão. A Energisa, distribuidora que presta o serviço nos dois estados, informou apenas que trabalha no restabelecimento da energia elétrica. Segundo a companhia, o blecaute começou às 15h50, e o serviço será retomado “à medida que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) liberar”.

O Complexo do Madeira é formado pelas usinas hidrelétricas de Jirau, com 3,75 mil MW de capacidade instalada, e de Santo Antônio, com 3,5 mil MW, ambas em Rondônia.