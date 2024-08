Vídeo mostra homem colocando fogo em carro dentro de concessionária em MG

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ateando fogo em um carro que estava dentro de uma concessionária em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. A ocorrência aconteceu na madrugada de quinta-feira (22/8) na Avenida Paranaíba, no Bairro Brasil. Confira:

Nas imagens é possível ver o homem -- que está vestido com um casaco preto com gorro --, pegando um recipiente branco, despejando no capô do carro que está mais próximo do passeio. Em seguida, ele joga algo pegando fogo e sai correndo do local.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 4h30. A caminhonete Fiat Strada Freedom vermelha ficou danificada na parte da frente.





As chamas não chegaram a se alastrar pela loja e a queimar outros carros. Os militares controlaram o fogo pelo lado de fora do estabelecimento. De acordo com a corporação, o incêndio estava em um espaço de difícil acesso. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.