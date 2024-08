Dori recolhe lotes de balas por risco de contaminação por Salmonella

A empresa Dori informou, na quinta-feira (22/8), que vai iniciar o recolhimento voluntário de alguns lotes de balas distribuídos em âmbito nacional e fabricados na unidade de Rolândia, no Paraná, no período compreendido entre 21 de junho e 10 de julho. A medida ocorre por causa do potencial risco de contaminação com a bactéria Salmonella Muenchen.

Os produtos recolhidos incluem a bala de hortelã recheada, bolete tutti frutti, hortelã mint, morango recheada, regaliz tijolo, lua cheia chantilly e yogurte. Veja os lotes:

(foto: Divulgação/Dori)

A ingestão de Salmonella Muenchen pode causar infecção gastrointestinal, cujos sintomas mais comuns são: dor abdominal, diarreia, febre e vômito.



Segundo a Dori, os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda desses produtos.

"Pedimos aos consumidores que tenham adquirido produtos desses lotes que não os consumam e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Dori Alimentos, pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, ou por e-mail (sac@dori.com.br), para o esclarecimento de dúvidas sobre o recolhimento e/ou sobre o processo de reembolso, sem quaisquer custos aos consumidores", informou a empresa.

"Todos os outros produtos da Dori, incluindo produtos como os acima de outros lotes e datas de validade, são considerados seguros para consumo. A Dori reforça seu compromisso contínuo com a qualidade, transparência e a saúde e segurança de seus consumidores", acrescenta.