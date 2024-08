Vídeo mostra homem sendo atropelado e executado no RJ

Um homem de 37 anos morreu após ser baleado e atropelado na madrugada desta segunda-feira (26/8) em Valença, no Sul Fluminense. O crime ocorreu na Rua Vinte e Nove de Setembro, no bairro Carambita, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a vítima, que estava de bicicleta, sendo atingida propositalmente por um carro. Em seguida, o motorista desembarcou do veículo e disparou pelo menos 20 tiros na direção do homem.

Mesmo baleado, a vítima tentou fugir a pé, mas foi novamente atropelada pelo agressor, que fugiu em seguida. A cena do crime foi periciada para levantar informações que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 10 antecedentes criminais, a maioria por envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil está realizando diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.