Empresário Mounir Naoum morre aos 94 anos, em Goiás

O empresário Mounir Naoum aos 94 anos, morreu nesta segunda-feira (26/8). Libanês, Naoum tornou-se uma personalidade histórica de Anápolis (GO) ao construir um grupo empresarial na região.

Em nota, publicada nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou a morte do empresário. Caiado afirma que Mounir foi seu "amigo de longa data". “À família e aos amigos deixamos nossas condolências. Que o exemplo deixado por ele ilumine o caminho para as próximas gerações”, deseja o governador.

Com profundo pesar, Gracinha e eu recebemos a notícia da morte do empresário Mounir Naoum, de 94 anos. Amigo de longa data, personalidade histórica de Anápolis e de origem libanesa, ele chegou ao município na década de 1940, aos 17 anos, e construiu vasto grupo empresarial.… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 26, 2024

Mounir chegou em Anápolis em 1940 quando tinha 17 anos. O empresário tinha atuação em diversas áreas, como agropecuária, na produção de açúcar e álcool, além das construção civil e hotelaria.

Ele também é ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA). O grupo, em homenagem publicada nas redes sociais, o descreveu como uma “figura icônica para o desenvolvimento de Anápolis”. A nota também cita os principais feitos da gestão do empresário, como o apoio da criação da Universidade de Anápolis e também por colaborar com a instalação da Base Aérea da cidade em 1972. “Que a memória de Mounir Naoum continue a inspirar o progresso e a união em nossa cidade”, escreveu a associação.

Sua biografia, Mounir Naoum: do Líbano ao Centro-Oeste do Brasil, foi lançada em 2022. O livro foi escrito pelo historiador e ex-prefeito de Anápolis Pedro Sahium. Em publicação no Instagram, Pedro escreveu “Mounir Naoum, meu amigo para sempre!”. Contribuiu na biografia o jornalista Danilo Boaventura.