PF instaura 32 inquéritos sobre incêndios na Amazônia, Pantanal e São Paulo

A Polícia Federal (PF) já instaurou 32 investigações para apurar as causas dos incêndios no Pantanal, na Amazônia e em São Paulo, que iniciaram entre 2023 e 2024. De acordo com nota divulgada nesta terça-feira (21/8), imagens de satélite auxiliam no monitoramento dos focos de queimadas e a determinar as causas.

Ao todo, já são 5.589 inquéritos policiais com temática ambiental em análise.

Segundo a PF, os próximos passos das investigações dos crimes ambientais, em especial as queimadas, incluem o "envio de peritos especializados aos locais afetados e o uso de tecnologia avançada para identificar os pontos de origem do incêndio".

"A PF está empenhada em identificar não apenas os autores materiais, mas também os possíveis mandantes, buscando correlacionar esses crimes ambientais a outros delitos conexos, para que todos os envolvidos respondam por todos crimes praticados, garantindo assim a devida responsabilização", diz ainda nota da entidade.

As investigações estão sendo coordenadas pela nova Diretoria Amazônia e Meio Ambiente, estrutura criada para reforçar e priorizar a atuação da PF no combate aos crimes ambientais. Até o momento, em SP, cinco pessoas já foram presas por provocar incêndios em vegetação.