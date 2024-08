Defesa Civil de SP emite alerta de mais incêndios florestais no fim de semana

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta nesta quinta-feira (29/8) para risco de incêndios em praticamento todo o estado. O motivo é a alta de temperaturas e baixa umidade, que deve ocorre entre sexta-feira (30/8) e domingo (1º/9).

Por meio do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) do órgão, foi possível mensurar em mapas o nível de perigo para queimadas. A parte norte do estado, onde está Ribeirão Preto, Barretos e Franca, está em estado de "emergência" e o sul em "alerta".

Leia também: Fumaça das queimadas se espalha pelo Brasil e pode atingir 10 estados

Segundo os modelos meteorológicos, o risco de incêndios está relacionado às altas temperaturas, que podem chegar a 35ºC, ventos fortes de 60km/h e a baixa umidade relativa do ar, que marca menos de 30%.

As regiões mais críticas com relação às temperaturas máximas são Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, com máximas podendo chegar a 35ºC, no período mais quente do dia. Destaque também para a Umidade Relativa do Ar, que deve atingir níveis críticos ficando abaixo dos 20%.

Para a Região Metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Jundiaí, Campos do Jordão e Guaratinguetá, a máxima prevista será de 27ºC com a Umidade Relativa do Ar ficando abaixo dos 30%.

De acordo com a Defesa Civil, estão sendo realizados trabalhos de conscientização da população sobre o perigo de atear fogo próximo a regiões de mata durante o período da seca.