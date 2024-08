Grávida, apresentadora do ‘AutoEsporte’, da Globo, é assaltada em SP

Cris Amaral, apresentadora do programa AutoEsporte, da Globo, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (28/8), e relatou ter sido vítima de um assalto, em São Paulo.



Através do Instagram, ela, que está grávida do primeiro filho, deu detalhes do susto que sofreu. "Pessoal, sofri um assalto ontem aqui em SP. Eu e bebê estamos bem fisicamente, graças a Deus", iniciou.

Cris Amaral confessou ter ficado sem acesso às redes sociais, em virtude do assalto sofrido. "Fiquei muitas horas sem meu número celular e meu WhatsApp. Ambos recuperados agora. Não tenho as mensagens dessas últimas 24 horas. Nem o que recebi, nem o que pode ter sido enviado. Instagram também foi recuperado agora", disse.

A apresentadora do AutoEsporte ainda esclareceu que ainda não recuperou o acesso ao e-mail, e alertou os riscos de golpe. "Peço atenção a quem se comunica comigo pelo e-mail do Gmail, pois este ainda não consegui recuperar a senha. Cuidado com o que podem receber", pontuou.

Cris Amaral (Foto: Reprodução/Instagram)

