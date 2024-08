Serviços da Claro enfrentam instabilidade nesta sexta

A operadora Claro enfrenta problemas com os serviços de internet e telefonia nesta sexta-feira (30/8). Nas últimas 24 horas, a empresa registrou um número de reclamações superior ao usual, como mostra o gráfico da plataforma Downdetector. O pico foi registrado de reclamações ocorreu à 11h10, quando foram registradas 1.281 reclamações simultaneamente.

Relatório do Downdetector registra pico de reclamações entre usuários da Claro (foto: Reprodução/Downdetector)

Contratantes do serviço usaram também as redes sociais para questionar a operadora, com reclamações de falha no sinal de telefone, televisão e internet em vários lugares do Brasil.

Alguém de Brasília que tenha Claro também sem sinal de celular? — André Rochadel (@andre_rochadel) August 30, 2024

Procurada, a empresa afirmou que os serviços já voltaram a funcionar normalmente.