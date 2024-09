Casal morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente entre duas carretas

Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros de passeio deixaram duas pessoas moras e cinco feridas, algumas delas com lesões graves. O acidente ocorreu no trecho urbano da BR050, em Catalão (GO), noite de domingo (1/9), perto do Hotel Go In.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Goiás, que atendeu a ocorrência, as vítimas fatais ocupavam um carro de passeio, que capotou após a batida. O casal que estava no veículo morreu no local. O motorista, um homem de 61 anos foi arremessado para fora do carro e foi encontrado inconsciente e com vários traumas. A esposa dele, de 65 anos, ficou presa às ferragens.

Leia também: Energia fica mais cara a partir deste mês e vai pressionar a inflação

No outro carro de passeio estavam cinco pessoas que se feriram, porém em menor gravidade. Todos foram socorridos conscientes. Entre os feridos estavam o motorista, de 20 anos, um passageiro de 66 anos, uma criança de 10 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos. pronto-socorro da Santa Casa de Catalão.

Leia também: Incêndio em vegetação atinge escola em Brasília

Os motoristas dos caminhões não se feriram. A perícia vai investrigar as causas do acidentes.