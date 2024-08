Na BR-116, no Paraná, acidente com duas carretas e um carro deixa 6 mortos

Um acidente na noite desta sexta-feira (30/8) deixou seis mortos na BR-116 em Curitiba. Duas carretas e um carro se envolveram em um engavetamento. Os cinco ocupantes do automóvel e o motorista de uma das carretas morreram, conforme a concessionária Arteris Litoral Sul. Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que o carro ficou imprensado entre as duas carretas.

O acidente ocorreu no km 99 da estrada, no Contorno Leste, sentido São Paulo. A concessionária foi acionada por volta das 22h35 e informou que a via foi liberada às 4h59. O trecho chegou a ser totalmente interditado, com fila de 2km. Segundo a Arteris, os veículos envolvidos foram uma carreta DAF branca, um GM Cobalt cinza e uma carreta Volvo FH branca.

De acordo com apuração da RICtv, do Paraná, a primeira carreta e o carro estavam parados na BR-116 por causa de um acidente ocorrido a 7 quilômetros dali. O motorista da segunda carreta não teria conseguido reduzir a velocidade e colidiu com a traseira do carro, que ficou totalmente destruído. Ainda segundo a TV local, entre os ocupantes do carro estava um cachorro, que também morreu.