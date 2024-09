Site elege picanha brasileira como melhor prato do mundo

O melhor prato do mundo é a picanha brasileira, segundo o ranking do site TasteAtlas, uma espécie de enciclopédia da gastronomia. Para produzir a lista, foram levados em conta quase 11 mil pratos catalogados, com base em 395.205 avaliações de usuários, sendo 271.819 válidas, entre 2023 e 2024.

A peça de carne bovina é muito famosa no país, especialmente durante os churrascos. O TasteAtlas ainda explicou como deve ser feita. “É mais usada para churrasco – a carne é primeiro grelhada e depois cortada em um espeto. Este corte contém muito pouca gordura na carne, por isso deve ser cozido perfeitamente para não ficar duro. No Brasil, todo churrasco tem picanha, e todas as melhores churrascarias apresentam picanha em seus menus”, diz o site.

A sugestão do site é que a picanha seja servida com farofa. Além da churrasqueira, outra recomendação do TasteAtlas é o preparo na frigideira. “Os bifes de picanha são primeiro grelhados na frigideira, cerca de 2 minutos de cada lado, e depois levados ao forno”, sugere, recomendando arroz e feijão para acompanhar a carne.

Outras delícias made in Brazil

Outros pratos brasileiros também aparecem na lista dos 100 melhores do mundo. Em 16º lugar, está o vatapá, tradicional da Bahia. “Rico, substancial e com sabor tropical - o vatapá é um dos pratos brasileiros mais famosos, um prato principal que consiste em uma combinação de pão amanhecido, peixe (geralmente bacalhau), camarão, leite de coco, farinha de mandioca, azeite de dendê e castanhas de caju”, diz o site.

O TasteAtlas destaca que o prato é consumido com arroz branco ou em acarajés – outra iguaria baiana. “Embora as origens deste prato sejam desconhecidas, a maioria dos historiadores culinários concorda que ele foi inventado na Bahia, mesmo que o conceito básico para o prato tenha vindo da África”, aponta.

Já em 58º lugar está o escondidinho. “Pode ser feito com uma variedade de ingredientes – carne bovina, frango, peixe, porco ou camarão. O original é chamado de escondidinho de carne seca, feito com uma combinação de carne seca e salgada e purê de batatas”, explica.

O site ainda dá a receita e explica para os estrangeiros a origem do nome do prato. “A carne seca é cozida com tomates, cebolas, alho e vários temperos. É colocada em uma assadeira, coberta com purê de batatas e, geralmente, queijo ralado. A combinação é assada no forno até dourar por cima. O nome do prato significa pequeno escondido, referindo-se à carne escondida sob uma camada de purê de batatas”, sugere.

Em 93º lugar está o tutu de feijão, prato típico de Minas Gerais. “O prato é feito com uma combinação de purê de feijão (tradicionalmente feijão preto) e farinha de mandioca, que é usada como um agente espessante. Outros ingredientes usados no prato incluem cebola, alho, azeite de oliva, salsa e folhas de louro. Embora haja muitas variações no prato, ele geralmente é servido acompanhado de linguiça de porco, arroz, ovos ou, às vezes, couve”, explica.