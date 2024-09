Deolane Bezerra é presa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa, nesta quarta-feira (4/9), em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane foi encaminhada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), de Recife. Nas redes sociais, Deolane faz a divulgação de jogos online. Na noite desta terça-feira ela compartilhou uma visita que fez à casa de parentes na praia.

Leia também: Filho de Deolane dirige sem habilitação e carro da mãe é apreendido

Também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO). As informações são da TV Globo.

Além disso, foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões dos investigados.

Leia também: Deolane Bezerra diz que recebeu ameaça de morte após polêmica com Fiuk

As investigações contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás. Ao todo, 170 policiais estão envolvidos na operação, intitulada como Integration.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber mais informações sobre a operação, mas ainda não obteve retorno. O jornal também entrou em contato com a assessoria de Deolane Bezerra. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Quem é Deolane Bezerra

Deolane Bezerra é empresária, advogada criminalista e influence digital. Ela teve um relacionamento com MC Kevin, que morreu ao cair da sacada de um prédio, em 2021. A advogada também participou do reallity A Fazenda em 2022 e recentemente apareceu ao lado de Fiuk em várias ocasiões, o que despertou rumores de que os dois estavam em um relacionamento amoroso.