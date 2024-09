Governo lança Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas estatais

Ministros participam do lançamento do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nesta quarta-feira (4/9) - (crédito: Mayara Souto / C.B./ D.A. Press)

O governo federal assinou, nesta quarta-feira (4/9), o Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão com 34 empresas estatais. A iniciativa é do Ministério de Gestão e Inovação (MGI) em parceria com o Ministério das Mulheres, o dos Direitos Humanos e o da Igualdade Racial.

"É o dia em que esse importante conjunto produtivo (as empresas estatais), o valioso patrimônio do povo brasileiro, se compromete a efetivamente contribuir para transformar as feições do estado brasileiro e de suas empresas para torná-las cada vez mais instrumentos de transformação social e produtiva", destacou a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. Ela ainda relembrou que essas empresas geram mais de 400 mil empregos diretos e são "força indutora de boas práticas no mercado".

A ideia do pacto assinado pelas entidades é propor o estabelecimento de mecanismos de cooperação para o aprimoramento de políticas públicas relacionadas ao tema e de estratégias que promovam a diversidade nas estatais.

“Esse pacto é um símbolo do que já estamos fazendo para conquista de uma sociedade melhor, mais justa e inclusiva. A Petrobras tem uma política nesse sentido, e ao valorizar as diferenças construímos uma equipe mais forte e inovadora, que impulsiona a sociedade como um todo", afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, defendeu a importância do governo continuar implementando políticas de diversidade "O pacto é uma importante iniciativa que mostra o compromisso do governo federal em começar a mudar também a fotografia do poder. Não só mudar fotografia mas abrir portas e elas continuarem abertas", declarou.

Estiveram presentes no evento também a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.